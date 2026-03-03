АФИША футбольных матчей на 03.03

Сегодня, 3 марта, на футбольных полях состоится ряд матчей в рамках национальных чемпионатов и кубковых турниров, как сообщает İdman.Biz.
Бизон Кубок Азербайджана
19:00. Зиря" - "Сумгайыт".
Кубок Турции
Групповой этап, 4-й тур
14:00. "Фетхиеспор" - "Карагюмрюк"
16:30. "Истанбулспор" - "Болуспор"
18:30. "Аланьяспор" - "Галатасарай"
21:30. "Башакшехир" - "Трабзонспор"
Кубок Испании
Полуфинал, ответный матч
23:59. "Барселона" - "Атлетико"
Английская Премьер-лига
23:30. "Борнмут" - "Брентфорд"
23:30. "Эвертон" - "Бернли"
23:30. "Лидс" - "Сандерленд"
00:15. "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль"
Кубок Италии
Полуфинал, первый матч
23:59. "Комо" - "Интер"
Кубок Франции
1/4 финала
23:59. "Страсбур" - "Реймс".