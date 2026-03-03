3 Марта 2026
RU

АФИША футбольных матчей на 03.03

Мировой футбол
Новости
3 Марта 2026 10:30
19
АФИША футбольных матчей на 03.03

Сегодня, 3 марта, на футбольных полях состоится ряд матчей в рамках национальных чемпионатов и кубковых турниров, как сообщает İdman.Biz.

Бизон Кубок Азербайджана
19:00. Зиря" - "Сумгайыт".

Кубок Турции
Групповой этап, 4-й тур
14:00. "Фетхиеспор" - "Карагюмрюк"
16:30. "Истанбулспор" - "Болуспор"
18:30. "Аланьяспор" - "Галатасарай"
21:30. "Башакшехир" - "Трабзонспор"

Кубок Испании
Полуфинал, ответный матч
23:59. "Барселона" - "Атлетико"

Английская Премьер-лига
23:30. "Борнмут" - "Брентфорд"
23:30. "Эвертон" - "Бернли"
23:30. "Лидс" - "Сандерленд"
00:15. "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль"

Кубок Италии
Полуфинал, первый матч
23:59. "Комо" - "Интер"

Кубок Франции
1/4 финала
23:59. "Страсбур" - "Реймс".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер "Фламенго" уволен после победы со счетом 8:0
11:00
Мировой футбол

Главный тренер "Фламенго" уволен после победы со счетом 8:0

Руководство бразильского клуба отправило Филипе Луиса в отставку

Бывший вратарь сборной Ирана пропал без вести после бомбардировки
10:45
Мировой футбол

Бывший вратарь сборной Ирана пропал без вести после бомбардировки

Исчезновение Рашида Мазахири связывают с его активной оппозиционной деятельностью и политической позицией

58-летний Кадзуеси Миура продлил контракт с "Фукусима Юнайтед"
10:15
Мировой футбол

58-летний Кадзуеси Миура продлил контракт с "Фукусима Юнайтед"

Японский ветеран заявил, что его страсть к футболу не зависит от возраста
Нападающий "Челси" может продолжить карьеру в "Астон Вилле"
09:45
Мировой футбол

Нападающий "Челси" может продолжить карьеру в "Астон Вилле"

Клуб из Бирмингема заинтересован в трансфере Николаса Джексона

Фонт раскритиковал кампанию Лапорты: "Одни объясняли программу, другие резали хамон"
09:15
Мировой футбол

Фонт раскритиковал кампанию Лапорты: "Одни объясняли программу, другие резали хамон"

Кандидат в президенты "Барселоны" заявил о запросе на перемены внутри клуба

"Реал Сосьедад" одержал 1000-ю победу в Ла Лиге
06:19
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" одержал 1000-ю победу в Ла Лиге

Баскский клуб вошел в число самых успешных команд в истории чемпионата Испании

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"