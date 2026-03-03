АФИША футбольных матчей на 03.03

Сегодня, 3 марта, на футбольных полях состоится ряд матчей в рамках национальных чемпионатов и кубковых турниров, как сообщает İdman.Biz.

Бизон Кубок Азербайджана

19:00. Зиря" - "Сумгайыт".

Кубок Турции

Групповой этап, 4-й тур

14:00. "Фетхиеспор" - "Карагюмрюк"

16:30. "Истанбулспор" - "Болуспор"

18:30. "Аланьяспор" - "Галатасарай"

21:30. "Башакшехир" - "Трабзонспор"

Кубок Испании

Полуфинал, ответный матч

23:59. "Барселона" - "Атлетико"

Английская Премьер-лига

23:30. "Борнмут" - "Брентфорд"

23:30. "Эвертон" - "Бернли"

23:30. "Лидс" - "Сандерленд"

00:15. "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль"

Кубок Италии

Полуфинал, первый матч

23:59. "Комо" - "Интер"

Кубок Франции

1/4 финала

23:59. "Страсбур" - "Реймс".