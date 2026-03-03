3 Марта 2026
Бывший вратарь сборной Ирана пропал без вести после бомбардировки

3 Марта 2026 10:45
Бывший голкипер национальной команды Ирана по футболу Рашид Мазахири пропал без вести в результате ударов по территории страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на иранские СМИ, футболист, завершивший профессиональную карьеру несколько лет назад, в последнее время активно занимался политической деятельностью. Мазахири был известен своими оппозиционными взглядами, что, по мнению источников, могло стать дополнительной причиной его исчезновения в условиях текущей дестабилизации.

Отметим, что Рашид Мазахири входил в состав сборной Ирана на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России. На клубном уровне вратарь наиболее известен по выступлениям за ведущие иранские коллективы "Зоб Ахан", "Эстегляль" и "Сепахан", в составе которых он неоднократно принимал участие в матчах Лиги чемпионов АФК. За свою карьеру он зарекомендовал себя как один из самых надежных голкиперов региона, проведя в общей сложности более 200 матчей на высшем уровне.

