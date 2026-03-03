Антонио Кассано извинился перед Федерико Димарко за критику

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано публично принес извинения защитнику миланского "Интера" Федерико Димарко за свои предыдущие критические высказывания.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, Кассано признал, что был неправ в оценке способностей футболиста. По словам эксперта, его мнение изменилось после стабильных выступлений игрока в текущем сезоне, кульминацией которых стал гол в ворота дортмундской "Боруссии" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Кассано сравнил манеру игры Димарко с действиями классического плеймейкера, отметив его исключительную технику на позиции левого защитника.

"Я всегда его уничтожал, этого Димарко. Но после того великого матча в Дортмунде я начал видеть стабильность. Это "десятка", которая играет левого защитника в "Интере". Он меня впечатлил, я поднимаю руки и прошу прощения за свои предыдущие слова. Он забил невероятный, сумасшедший гол, и я рад изменить свое мнение о нем. Теперь мне интересно увидеть его игру в схеме с четырьмя защитниками", - заявил Кассано в эфире авторской программы.

Напомним, что Федерико Димарко является воспитанником "Интера" и ключевым игроком стартового состава команды Кристиана Киву. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов миланцы одержали важную победу над "Боруссией" со счетом 2:0, что укрепило их позиции в турнирной таблице. Антонио Кассано известен своими резкими комментариями в адрес современных футболистов, однако в данном случае он предпочел признать ошибку в своих ранних суждениях о таланте соотечественника.