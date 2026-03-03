3 Марта 2026
RU

Антонио Кассано извинился перед Федерико Димарко за критику

Мировой футбол
Новости
3 Марта 2026 13:12
27
Антонио Кассано извинился перед Федерико Димарко за критику

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано публично принес извинения защитнику миланского "Интера" Федерико Димарко за свои предыдущие критические высказывания.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, Кассано признал, что был неправ в оценке способностей футболиста. По словам эксперта, его мнение изменилось после стабильных выступлений игрока в текущем сезоне, кульминацией которых стал гол в ворота дортмундской "Боруссии" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Кассано сравнил манеру игры Димарко с действиями классического плеймейкера, отметив его исключительную технику на позиции левого защитника.

"Я всегда его уничтожал, этого Димарко. Но после того великого матча в Дортмунде я начал видеть стабильность. Это "десятка", которая играет левого защитника в "Интере". Он меня впечатлил, я поднимаю руки и прошу прощения за свои предыдущие слова. Он забил невероятный, сумасшедший гол, и я рад изменить свое мнение о нем. Теперь мне интересно увидеть его игру в схеме с четырьмя защитниками", - заявил Кассано в эфире авторской программы.

Напомним, что Федерико Димарко является воспитанником "Интера" и ключевым игроком стартового состава команды Кристиана Киву. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов миланцы одержали важную победу над "Боруссией" со счетом 2:0, что укрепило их позиции в турнирной таблице. Антонио Кассано известен своими резкими комментариями в адрес современных футболистов, однако в данном случае он предпочел признать ошибку в своих ранних суждениях о таланте соотечественника.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роберт Левандовски может выйти на поле в защитной маске
12:57
Мировой футбол

Роберт Левандовски может выйти на поле в защитной маске

Лучший бомбардир "Барселоны" пропустит сегодняшний матч против "Атлетико"
Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение от "Хетафе"
11:44
Мировой футбол

Альваро Арбелоа взял на себя ответственность за поражение от "Хетафе"

Тренер мадридского клуба подверг критике судейство и дисциплину своих футболистов

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа
Главный тренер "Фламенго" уволен после победы со счетом 8:0
11:00
Мировой футбол

Главный тренер "Фламенго" уволен после победы со счетом 8:0

Руководство бразильского клуба отправило Филипе Луиса в отставку

Бывший вратарь сборной Ирана пропал без вести после бомбардировки
10:45
Мировой футбол

Бывший вратарь сборной Ирана пропал без вести после бомбардировки

Исчезновение Рашида Мазахири связывают с его активной оппозиционной деятельностью и политической позицией

АФИША футбольных матчей на сегодня
10:30
Мировой футбол

АФИША футбольных матчей на сегодня

В расписании - встречи в Азербайджане, Турции, Испании, Англии, Италии и Франции

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"