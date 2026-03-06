6 Марта 2026
Сегодня азербайджанские дзюдоисты выступят на Гран-при в Линце

Дзюдо
Новости
6 Марта 2026 09:59
15
Сегодня азербайджанские дзюдоисты выступят на Гран-при в Линце

Сегодня в австрийском Линце стартует турнир серии Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований на татами выйдут три представителя сборной Азербайджана в двух весовых категориях.

В весе до 60 кг Мурад Мурадлы начнет выступление с 1/8 финала и встретится с представителем Германии Максимом Тараном.

В категории до 66 кг Руслан Пашаев в 1/16 финала встретится с победителем пары Эран Фикс (Израиль) - Юсуф Нуркович (Черногория).

В этой же весовой категории Ислам Рагимов также начнет выступление с 1/16 финала. Его соперником станет победитель пары Андреас Прокоп (Австрия) - Алессио Де Лука (Италия).

