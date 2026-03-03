Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, переехавший с семьей в Дубай в прошлом году, рассказал, что им пришлось прятаться в подвале собственного дома из-за атак иранских беспилотников. Его слова приводит The Mirror.

47-летний Фердинанд вместе с женой Кейт, тремя детьми перебрался в Дубай в августе 2025 года. В последние дни город подвергается атакам со стороны Ирана в ответ на удары США и Израиля.

В своем подкасте экс-футболист рассказал о пережитом. "Честно говоря, ситуация была немного пугающей, но в то же время, как ни странно, я чувствовал себя в полной безопасности и под защитой. Моя студия стала моим бункером. Нам посоветовали спуститься в подвал в первую ночь, когда начался весь этот шум, и мы спали там. Мы разумно используем это пространство", — рассказал Фердинанд.

По словам спортсмена, самое сложное — объяснить происходящее детям. "Страшно, когда слышишь ракеты, самолеты и истребители. Нужно объяснить детям, что происходит, и помочь им пережить этот момент. Нужно постараться сохранять спокойствие и поддерживать спокойствие всех окружающих", — добавил он.

Жена футболиста Кейт Фердинанд также обратилась к подписчикам в сторис в Instagram, поблагодарив за беспокойство и подтвердив, что семья в безопасности. "Прошлая ночь была очень страшной. Хотя Кри и Шее это понравилось — они не могли поверить, что у нас всех вместе ночевка в подвале", — написала она.

Фердинанд выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2014 год. В составе английского клуба он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, четыре раза становился обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.