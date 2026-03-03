4 Марта 2026
RU

Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Мировой футбол
Новости
3 Марта 2026 23:58
37
Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, переехавший с семьей в Дубай в прошлом году, рассказал, что им пришлось прятаться в подвале собственного дома из-за атак иранских беспилотников. Его слова приводит The Mirror.

47-летний Фердинанд вместе с женой Кейт, тремя детьми перебрался в Дубай в августе 2025 года. В последние дни город подвергается атакам со стороны Ирана в ответ на удары США и Израиля.

В своем подкасте экс-футболист рассказал о пережитом. "Честно говоря, ситуация была немного пугающей, но в то же время, как ни странно, я чувствовал себя в полной безопасности и под защитой. Моя студия стала моим бункером. Нам посоветовали спуститься в подвал в первую ночь, когда начался весь этот шум, и мы спали там. Мы разумно используем это пространство", — рассказал Фердинанд.

По словам спортсмена, самое сложное — объяснить происходящее детям. "Страшно, когда слышишь ракеты, самолеты и истребители. Нужно объяснить детям, что происходит, и помочь им пережить этот момент. Нужно постараться сохранять спокойствие и поддерживать спокойствие всех окружающих", — добавил он.

Жена футболиста Кейт Фердинанд также обратилась к подписчикам в сторис в Instagram, поблагодарив за беспокойство и подтвердив, что семья в безопасности. "Прошлая ночь была очень страшной. Хотя Кри и Шее это понравилось — они не могли поверить, что у нас всех вместе ночевка в подвале", — написала она.

Фердинанд выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2014 год. В составе английского клуба он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, четыре раза становился обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Родриго прокомментировал тяжелую травму
00:16
Мировой футбол

Родриго прокомментировал тяжелую травму

У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки правой ноги и наружного мениска
Главный тренер сборной Испании настаивает на переносе места проведения Финалиссимы
3 Марта 23:40
Мировой футбол

Главный тренер сборной Испании настаивает на переносе места проведения Финалиссимы

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределенный срок
ФИФА продает билеты на отборочные матчи ЧМ-2026 в Мексике по цене ниже 20 долларов
3 Марта 23:22
Мировой футбол

ФИФА продает билеты на отборочные матчи ЧМ-2026 в Мексике по цене ниже 20 долларов

ФИФА начала продажу билетов на полуфиналы и финалы квалификации чемпионата мира
В пресс-службе "Аль-Насра" объяснили причину отлета Роналду - ОБНОВЛЕНО
3 Марта 22:28
Мировой футбол

В пресс-службе "Аль-Насра" объяснили причину отлета Роналду - ОБНОВЛЕНО

Звездный форвард вылетел в Мадрид
ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2026 года - ФОТО
3 Марта 21:50
Мировой футбол

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2026 года - ФОТО

Мировое первенство начнется 11 июня и продлится до 19 июля
Федерация футбола США выступила за участие сборной Ирана в ЧМ-2026
3 Марта 21:14
Мировой футбол

Федерация футбола США выступила за участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3