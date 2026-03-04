Родриго прокомментировал тяжелую травму

Полузащитник "Реала" Родриго опубликовал сообщение после того, как стало известно о его травме. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки правой ноги и наружного мениска, сообщает İdman.Biz.

"Это был один из худших дней в моей жизни, и я всегда боялся этой травмы... Возможно, жизнь была немного жестока ко мне в последнее время. Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что я могу пожаловаться? Сколько прекрасных вещей я пережил, которых тоже не заслуживал.

В моей жизни, в моей карьере возникло серьезное препятствие, которое мешает мне какое-то время заниматься тем, что я люблю больше всего. Я выбыл до конца сезона в своем клубе и не сыграю на чемпионате мира со своей сборной — турнире, который всегда был для меня мечтой и имеет огромное значение. Все, что я могу сделать, это быть сильным, как всегда, подобное не является новинкой.

Спасибо всем за ваши молитвы, сообщения и любовь!" — написал Родриго.

В сезоне-2025/26 футболист сыграл за "Реал" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач.