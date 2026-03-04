Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико" перед матчем

Болельщики "Барселоны" разбили стекло автобуса мадридского "Атлетико". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE. В эти минуты в Барселоне проходит ответный полуфинальный матч Кубка Испании между командами.

По информации источника, многочисленная толпа фанатов каталонского клуба выстроилась вдоль дороги, зажгла пиротехнику и начала бросать ее, а также запускать фейерверки. На месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Не уточняется, находились ли в автобусе футболисты или сотрудники "Атлетико".

В первом матче, который состоялся в Мадриде 12 февраля, "матрасники" одержали разгромную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.