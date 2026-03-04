4 Марта 2026
"Барселона" по сумме двух встреч проиграла "Атлетико" в Кубке Испании - ВИДЕО

4 Марта 2026 02:10
"Барселона" переиграла "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 3:0. Игра прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

Полузащитник каталонцев Марк Берналь на 29-й минуте открыл счет. Вингер Рафинья в конце первого тайма реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. На 72-й минуте Берналь оформил дубль и довел счет до крупного.

Первый матч выиграл "Атлетико" со счетом 4:0, поэтому мадридская команда по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с победителем пары "Атлетик" — "Реал Сосьедад" (первый матч — 0:1).

