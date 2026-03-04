Игрок сборной Гаити Назон покинул Иран через Азербайджан

Футболист иранского клуба "Эстегляль" и сборной Гаити Дюкенс Назон покинул исламскую республику через территорию Азербайджана из-за военных действий, происходящих в соседней стране.

Опытный нападающий рассказал о пережитых событиях в интервью авторитетному французскому изданию L Équipe, сообщает İdman.Biz.

Отмечается, что 31-летний футболист оказался в безвыходной ситуации из-за отмены авиарейсов в связи с угрозой бомбардировки и увидел единственный путь спасения в том, чтобы направиться в Азербайджан через сухопутную границу.

"Хотя все направлялись в сторону Турции, я вместе с водителем решил поехать к границе с Азербайджаном. Благодаря французскому паспорту мне поставили штамп о выезде из Ирана", - отметил Назон.