4 Марта 2026
RU

"Вулверхэмптон" забил в добавленное время и вырвал победу над "Ливерпулем" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 01:30
19
"Вулверхэмптон" забил в добавленное время и вырвал победу над "Ливерпулем" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вулверхэмптон" выиграл у "Ливерпуля" в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне.

В первом тайме голов забито не было. Защитник хозяев Родригу Гомеш на 78-й минуте открыл счет. Спустя 5 минут "красные" отыгрались — отличился Мохамед Салах. "Волки" вырвали победу благодаря голу бразильского хавбека Андре на 4-й добавленной минуте.

"Вулверхэмптон" набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 48 очками идет на 5-й строчке.

01:30

"Борнмут" и "Брентфорд" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии — 0:0. Игра прошла на стадионе "Виталити" в Борнмуте.

Хозяева три раза пробили в створ ворот соперника, а гости — дважды.

"Брентфорд" с 44 очками занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" набрал 40 очков и поднялся на 9-ю строчку.

В параллельных матчах "Эвертон" дома обыграл "Бернли" - 2:0, а "Лидс" на своем поле уступил "Сандерленду" - 0:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Комо" и "Интер" не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
02:16
Мировой футбол

"Комо" и "Интер" не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

Игра прошла на стадионе "Джузеппе Синигалья" в Комо
"Барселона" по сумме двух встреч проиграла "Атлетико" в Кубке Испании - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Барселона" по сумме двух встреч проиграла "Атлетико" в Кубке Испании - ВИДЕО

В финале "матрасники" встретятся с победителем пары "Атлетик" — "Реал Сосьедад"
Бывший защитник "Ньюкасла" Янмат рассказал о борьбе с наркозависимостью
01:50
Мировой футбол

Бывший защитник "Ньюкасла" Янмат рассказал о борьбе с наркозависимостью

Наркотики все разрушают
Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико" перед матчем
01:12
Мировой футбол

Фанаты "Барселоны" разбили стекло автобуса "Атлетико" перед матчем

Не уточняется, находились ли в автобусе футболисты или сотрудники "Атлетико"
Игрок сборной Гаити Назон покинул Иран через Азербайджан
01:12
Мировой футбол

Игрок сборной Гаити Назон покинул Иран через Азербайджан

31-летний футболист оказался в безвыходной ситуации из-за отмены авиарейсов
Родриго прокомментировал тяжелую травму
00:16
Мировой футбол

Родриго прокомментировал тяжелую травму

У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки правой ноги и наружного мениска

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3