"Вулверхэмптон" забил в добавленное время и вырвал победу над "Ливерпулем" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вулверхэмптон" выиграл у "Ливерпуля" в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:1. Игра прошла на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне.

В первом тайме голов забито не было. Защитник хозяев Родригу Гомеш на 78-й минуте открыл счет. Спустя 5 минут "красные" отыгрались — отличился Мохамед Салах. "Волки" вырвали победу благодаря голу бразильского хавбека Андре на 4-й добавленной минуте.

"Вулверхэмптон" набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 48 очками идет на 5-й строчке.

01:30

"Борнмут" и "Брентфорд" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии — 0:0. Игра прошла на стадионе "Виталити" в Борнмуте.

Хозяева три раза пробили в створ ворот соперника, а гости — дважды.

"Брентфорд" с 44 очками занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" набрал 40 очков и поднялся на 9-ю строчку.

В параллельных матчах "Эвертон" дома обыграл "Бернли" - 2:0, а "Лидс" на своем поле уступил "Сандерленду" - 0:1.