Бывший защитник "Ньюкасла" Янмат рассказал о борьбе с наркозависимостью

Бывший защитник "Ньюкасла" и "Уотфорда" Дарил Янмат рассказал о своей борьбе с зависимостью после завершения профессиональной футбольной карьеры.

"У меня трое детей, которые тоже слышат и читают все. Я не могу и не хочу вдаваться во все подробности, но моя зависимость причинила мне много вреда. Я должен был получить помощь, но меня оставили на произвол судьбы. Внезапно я потерял все. Это было тяжело. Постепенно подкралась зависимость. Начинаешь лгать людям, которых любишь. Это ужасно. Я причинил боль многим людям", - цитирует Янмата İdman.Biz со ссылкой на Mirror.

Экс-футболист также добавил, что проблемы начались только после того, как он завершил карьеру: "Будучи игроком, все было под контролем: ты переходишь от тренировки к тренировке. От матча к матчу. Когда все это исчезло, я почувствовал себя совершенно не на своем месте, все пошло наперекосяк. Очень сильно.

Я по-прежнему официально женат, но мы больше не вместе. В наших отношениях дела шли неважно, но зависимость, очевидно, тоже не помогла, хотя мы снова в хороших отношениях. Наркотики все разрушают. Моя семья и друзья были рядом, но я подвел многих людей. Начинаешь лгать и искажать факты. Это изматывает, но прежде всего это очень больно.

Я был в опасности. Бывали моменты, когда мне было действительно очень плохо, скажем так. У меня как у игрока было все, и, по сути, есть до сих пор. Но за это время многое произошло. Зависимость — это настоящая битва, когда ты на грани отчаяния. В буквальном смысле. Ты борешься, и это действительно многое разрушает. После этого я пошел в другом направлении. В правильном направлении. К счастью".

