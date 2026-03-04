Арбелоа провел кризисное совещание с капитанами "Реала" - СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа после второго подряд поражения "сливочных" в Ла Лиге провел кризисное совещание сначала с капитанами, а затем со всей командой и тренерским штабом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE.

По информации источника, испанский специалист на собрании попросил коллектив "приложить дополнительные усилия на заключительном этапе сезона". Подчеркивается, что футболисты "Королевского клуба" "не теряют надежды [на успешное завершение сезона], хотя и осознают, насколько шаткой является ситуация".

В понедельник, 2 марта, команда Арбелоа проиграла "Хетафе" (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги. В субботу, 21 февраля, "Реал" уступил "Осасуне" (1:2) во встрече 25-го тура соревнования.