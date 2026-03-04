4 Марта 2026
"МЮ" интересен Малик Тшау

4 Марта 2026 04:50
"МЮ" интересен Малик Тшау

"Манчестер Юнайтед" рассматривает центрального защитника "Ньюкасла" Малика Тшау в качестве главного кандидата на роль "будущего лидера обороны". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Fussballdaten.

По информации источника, "сороки" не стремятся продавать 24-летнего футболиста, но могут сделать это, если получат предложение в размере € 75-80 млн. Подчеркивается, что при переходе в другой клуб Тшау будет стремиться удвоить текущую зарплату.

В нынешнем сезоне Тшау принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

İdman.Biz
