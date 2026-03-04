"Интер" заработает 23 миллиона евро, если сделает дубль в сезоне-2025/26

4 Марта 2026
4 Марта 2026 06:16
"Интер" провел в гостях первый полуфинальный матч Кубка Италии против "Комо" (0:0). Ответная игра состоится в Милане 22 апреля.

Как передает İdman.Biz, по подсчетам издания La Gazzetta dello Sport, "Интер" заработает более 23 миллионов евро, если выиграет в этом сезоне и скудетто, и Кубок Италии.

Благодаря чемпионству, которое уже практически гарантировал себе "Интер", миланский клуб получит 16 миллионов евро. Еще 7,2 миллиона он получит, если выиграет Кубок Италии. При этом 16 миллионов за скудетто — это не прямая выплата от лиги за титул, а сумма, которая полагается чемпиону страны при распределении денег от прав на продажу телетрансляций.

В активе "Интера" на данный момент девять выигранных Кубков. До сих пор дубль (скудетто + Кубок) удалось сделать дважды: в сезоне-2005/06 при Роберто Манчини и в сезоне-2009/10 при Жозе Моуринью. При этом в сезоне-2005/06 чемпионский титул достался "Интеру" из-за скандала "Кальчополи», который лишил "Ювентус" скудетто.

В отличие от "Интера" "Комо" ни разу не выигрывал Кубок Италии. Если команда Сеска Фабрегаса одолеет подопечных Кристиана Киву по итогам двух матчей, то для "Комо" финал Кубка станет первым в истории.

