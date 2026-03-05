Четвертьфинал Кубка Азербайджана: "Габала" примет "Сабах"

Сегодня в Бизон Кубке Азербайджана по футболу завершится стадия 1/4 финала.
Как сообщает İdman.Biz, во втором матче дня "Габала" примет "Сабах".
Встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 18:00. Первая игра, состоявшаяся в Баку, завершилась безголевой ничьей.
Победитель противостояния в полуфинале встретится с "Карабахом".
Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи
5 марта
18:00. "Габала" - "Сабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Эльвин Байрамов
Инспектор матча: Асим Худиев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Стадион: Габалинский городской стадион
Отметим, что ранее путевки в полуфинал завоевали "Зиря", обыгравшая "Сумгайыт" (2:0, первый матч - 0:0), и "Карабах", который прошел "Шамахы" (1:2, 3:1).