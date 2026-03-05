5 Марта 2026
Легионер "Карабаха": "Соперник не реализовал пенальти - и на этом все закончилось"

Чемпионат Азербайджана
Новости
5 Марта 2026 12:13
11
Черногорский полузащитник "Карабаха" Марко Янкович прокомментировал победу над "Шамахы" (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Азербайджана и выход команды в полуфинал турнира.

"Игра не перешла в дополнительное время. Это самое главное. Соперник не реализовал пенальти - и на этом все закончилось", - отметил Янкович в комментариях sport24.az.

Футболист подчеркнул, что команда заслужила победу, несмотря на отдельные трудности по ходу встречи.

"Это был действительно хороший матч. Мы очень хорошо начали игру. Потом возникли определенные проблемы, но главное, что во втором тайме снова хорошо стартовали и взяли игру под контроль. Думаю, мы заслужили эту победу. Поздравляю команду с этим результатом", - сказал он.

Янкович отметил, что пропущенный мяч после первого гола не оказал давления на команду.

"Это нормально. В футболе такое бывает. Мы проводим много матчей, поэтому подобные эпизоды возможны. Нужно просто постараться избегать таких голов и становиться лучше в следующих играх", - добавил полузащитник.

Говоря о возможном сопернике по полуфиналу Кубка Азербайджана, Янкович заявил, что не делает предпочтений.

"Одна из этих команд станет нашим соперником. Посмотрим. Кубок - особый турнир, и против любого соперника будет тяжело. Все хотят выиграть этот трофей. Но сейчас для нас важнее следующий матч чемпионата, потому что мы на несколько очков отстаем от лидера", - подчеркнул он.

Полузащитник также заявил, что "Карабах" намерен бороться за победу и в чемпионате, и в Кубке.

"Конечно. Именно для этого мы и работаем. Посмотрим на результат в конце сезона. Впереди еще много матчей", - сказал Янкович.

