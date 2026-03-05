Кади Борхес: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал"

Бразильский полузащитник "Карабаха" Кади Борхес прокомментировал победу над "Шамахы" (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Азербайджана и выход команды в полуфинал турнира.

"Для нас важны все турниры. И чемпионат, и кубок. В любом соревновании, где мы участвуем, ставим перед собой максимальные цели. Если хотим стать чемпионами Премьер-лиги, то и в Кубке Азербайджана задача такая же", - отметил Боргес в комментариях sport24.az.

Футболист подчеркнул, что команда сумела добиться нужного результата после неудачного исхода первой встречи.

"Несмотря на то, что результат первой игры был не в нашу пользу, мы смогли сделать камбэк. Думаю, в ответном матче сыграли хорошо и заслуженно вышли в полуфинал", - сказал он.

Бразильский полузащитник также высказался о нереализованном пенальти игроком "Шамахы" в концовке встречи.

"К таким вещам нужно быть готовыми. Если бы он реализовал пенальти, мы были готовы продолжать борьбу и в дополнительное время. В футболе такое случается", - добавил Боргес.

Говоря о возможном сопернике по полуфиналу Кубка Азербайджана, футболист отметил: "Для меня это не имеет значения. Нас ждут еще два матча в Кубке страны, и мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал".

Отвечая на вопрос о шансах "Карабаха" выиграть и чемпионат, и Кубок, полузащитник заявил, что в футболе возможно все.