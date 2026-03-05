5 Марта 2026
Капитан "Зиря": "Провести 200 матчей за клуб - большая радость"

5 Марта 2026 16:20
Капитан "Зиря": "Провести 200 матчей за клуб - большая радость"

Капитан "Зиря" Гисмет Алиев прокомментировал свой 200-й матч в составе команды и победу над "Сумгайытом" (2:0) в ответной игре 1/4 финала Бизон Кубка Азербайджана.

"Провести 200 матчей за "Зиря" - действительно большая радость для меня. В каждой игре я старался показывать максимум. Не могу сказать, насколько еще увеличится это число. Пока я ношу форму этого клуба, буду стараться радовать наших болельщиков большими победами", - отметил Алиев в комментариях Report.

Футболист подчеркнул, что матч против "Сумгайыта" имел большое значение для обеих команд.

"Кубок был очень важен для обеих команд. За короткое время мы дважды сыграли с "Сумгайытом", поэтому хорошо знали друг друга. У соперника тоже есть сильные и опытные футболисты. Мы очень серьезно готовились к этому матчу как команда. В итоге добились очень важной победы и вышли в полуфинал", - сказал Алиев.

