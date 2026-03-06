6 Марта 2026
Состоялся первый тур Лиги Азербайджана по дзюдо - ФОТО

6 Марта 2026 21:10
13
Состоялся первый тур Лиги Азербайджана по дзюдо - ФОТО

Состоялся первый тур Лиги Азербайджана по дзюдо среди мужчин.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В турнире приняли участие 223 спортсмена, представляющие 49 клубов и спортивных обществ. Медали разыгрывались в семи весовых категориях.

Отметим, что в текущем сезоне планируется проведение трех туров Лиги. По итогам всех этапов будет сформирован рейтинг спортсменов.

Победители и призеры первого тура:

60 кг

1. Бабарагим Мирзаев
2. Ниджат Мамедли
3. Роял Гаибов
4. Кянан Гусейнов

66 кг

1. Рашад Елкиев
2. Захир Агазаде
3. Эльшан Асадов
4. Гусейн Аллахяров

73 кг

1. Мехти Джафаров
2. Абиль Юсубов
3. Саид Шарифов
4. Ибрагим Алиев

81 кг

1. Роман Гараев
2. Магомед Агакишиев
3. Юсиф Намазлы
4. Саид Рзаев

90 кг

1. Мехти Аббасов
2. Нихад Шихализаде
3. Хайям Алиев
4. Расул Гулиев

100 кг

1. Джанполад Алиев
2. Тунар Фарзалиев
3. Гусейн Эйвазлы
4. Шахин Асадов

+100 кг

1. Рамазан Ахмедов
2. Эльдар Алиев
3. Гурбан Мамедли
4. Джамал Фейзиев

