4 Марта 2026
RU

Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 16:13
16
Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ

Защитник английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" Киран Триппьер оказался в центре громкого скандала, связанного с распадом его семьи и новыми отношениями.

Как сообщает İdman.Biz, представители игрока уже наняли юристов для раздела имущества, оцениваемого в несколько миллионов фунтов стерлингов, так как бракоразводный процесс перешел в официальную стадию. Причиной ухода 35-летнего футболиста из семьи стала его связь с 21-летней порноактрисой, с которой он познакомился на платформе OnlyFans.

Несмотря на то, что отношения защитника с супругой ухудшились еще несколько месяцев назад, именно роман с молодой моделью стал финальной точкой в их браке. Данное решение футболиста вызвало волну критики в британской прессе и среди болельщиков "сорок", которые обвинили опытного игрока в нарушении дисциплинарного облика капитана команды.

Отметим, что в 2020 году Триппьер уже попадал в скандальную хронику, когда Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на 10 недель за нарушение правил о ставках. Тогда игрок передал друзьям через WhatsApp инсайдерскую информацию о своем переходе из "Тоттенхэма" в мадридский "Атлетико", что привело к крупному штрафу в размере 70 000 фунтов. Текущий личный кризис наложился на завершение его контракта с "Ньюкаслом", который истекает летом 2026 года.

Напомним, что Киран Триппьер принимал участие в обоих стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха" (6:1, 3:2). В первой игре в Баку защитник отметился голевой передачей на Малика Тшау, а в ответной встрече на "Сент-Джеймс Парк" после его подачи с углового отличился Свен Ботман.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Газахе пройдет масштабное мероприятие в честь 5 Марта — Дня физической культуры и спорта
16:43
Мировой футбол

В Газахе пройдет масштабное мероприятие в честь 5 Марта — Дня физической культуры и спорта

Также состоится торжественное открытие комплекса İdman Paytaxtı с участием известных исполнителей
Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"
15:28
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"

Флорентино Перес намерен пригласить опытного итальянского специалиста на пост главного тренера

Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании
14:43
Мировой футбол

Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании - ФОТО

Французский нападающий "Атлетико" ответил каталонскому клубу за прошлогоднюю насмешку
"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона
13:58
Мировой футбол

"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона

Алехандро Бальде и Жюль Кунде выбыли из строя после медицинского обследования в расположении клуба
Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"
13:28
Мировой футбол

Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"

Роб Эдвардс прокомментировал сенсационную победу над "Ливерпулем", ставшую для команды второй подряд в Премьер-лиге
Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции
12:43
Мировой футбол

Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции

Французский форвард отказывается форсировать восстановление ради клуба

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3