Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Защитник английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" Киран Триппьер оказался в центре громкого скандала, связанного с распадом его семьи и новыми отношениями.

Как сообщает İdman.Biz, представители игрока уже наняли юристов для раздела имущества, оцениваемого в несколько миллионов фунтов стерлингов, так как бракоразводный процесс перешел в официальную стадию. Причиной ухода 35-летнего футболиста из семьи стала его связь с 21-летней порноактрисой, с которой он познакомился на платформе OnlyFans.

Несмотря на то, что отношения защитника с супругой ухудшились еще несколько месяцев назад, именно роман с молодой моделью стал финальной точкой в их браке. Данное решение футболиста вызвало волну критики в британской прессе и среди болельщиков "сорок", которые обвинили опытного игрока в нарушении дисциплинарного облика капитана команды.

Отметим, что в 2020 году Триппьер уже попадал в скандальную хронику, когда Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на 10 недель за нарушение правил о ставках. Тогда игрок передал друзьям через WhatsApp инсайдерскую информацию о своем переходе из "Тоттенхэма" в мадридский "Атлетико", что привело к крупному штрафу в размере 70 000 фунтов. Текущий личный кризис наложился на завершение его контракта с "Ньюкаслом", который истекает летом 2026 года.

Напомним, что Киран Триппьер принимал участие в обоих стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов против агдамского "Карабаха" (6:1, 3:2). В первой игре в Баку защитник отметился голевой передачей на Малика Тшау, а в ответной встрече на "Сент-Джеймс Парк" после его подачи с углового отличился Свен Ботман.