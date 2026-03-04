Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует назначить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист ранее уже входил в сферу интересов "королевского клуба" и в 2021 году официально отклонил предложение возглавить мадридцев ради возвращения в "Ювентус". В настоящий момент Перес рассматривает Аллегри как приоритетную цель и готов задействовать все доступные ресурсы для успешного завершения переговоров.

Глава мадридцев убежден, что опыт 58-летнего наставника поможет коллективу преодолеть внутренний кризис. Руководство клуба намерено мобилизовать финансовые и административные возможности для реализации этого перехода, видя в итальянце фигуру, способную стабилизировать результаты в Ла Лиге и еврокубках.

Отметим, что ситуация в "Реале" обострилась после поражения от "Хетафе" (0:1), в результате которого отставание от "Барселоны" увеличилось до 4 очков. Действующий тренер Альваро Арбелоа столкнулся с потерей доверия со стороны игроков. Ближайшие матчи против "Сельты" 6 марта и "Манчестер Сити" 11 марта станут определяющими для будущего нынешнего штаба. Массимилиано Аллегри находится в статусе свободного агента после ухода из туринского "Ювентуса", с которым он выиграл 5 чемпионских титулов Серии А.