4 Марта 2026
RU

Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 15:28
16
Массимилиано Аллегри может возглавить "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует назначить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист ранее уже входил в сферу интересов "королевского клуба" и в 2021 году официально отклонил предложение возглавить мадридцев ради возвращения в "Ювентус". В настоящий момент Перес рассматривает Аллегри как приоритетную цель и готов задействовать все доступные ресурсы для успешного завершения переговоров.

Глава мадридцев убежден, что опыт 58-летнего наставника поможет коллективу преодолеть внутренний кризис. Руководство клуба намерено мобилизовать финансовые и административные возможности для реализации этого перехода, видя в итальянце фигуру, способную стабилизировать результаты в Ла Лиге и еврокубках.

Отметим, что ситуация в "Реале" обострилась после поражения от "Хетафе" (0:1), в результате которого отставание от "Барселоны" увеличилось до 4 очков. Действующий тренер Альваро Арбелоа столкнулся с потерей доверия со стороны игроков. Ближайшие матчи против "Сельты" 6 марта и "Манчестер Сити" 11 марта станут определяющими для будущего нынешнего штаба. Массимилиано Аллегри находится в статусе свободного агента после ухода из туринского "Ювентуса", с которым он выиграл 5 чемпионских титулов Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Газахе пройдет масштабное мероприятие в честь 5 Марта — Дня физической культуры и спорта
16:43
Мировой футбол

В Газахе пройдет масштабное мероприятие в честь 5 Марта — Дня физической культуры и спорта

Также состоится торжественное открытие комплекса İdman Paytaxtı с участием известных исполнителей
Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ
16:13
Мировой футбол

Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Защитник сборной Англии и "Ньюкасла" находится в процессе развода после разоблачения его романа с моделью для взрослых
Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании
14:43
Мировой футбол

Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании - ФОТО

Французский нападающий "Атлетико" ответил каталонскому клубу за прошлогоднюю насмешку
"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона
13:58
Мировой футбол

"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона

Алехандро Бальде и Жюль Кунде выбыли из строя после медицинского обследования в расположении клуба
Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"
13:28
Мировой футбол

Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"

Роб Эдвардс прокомментировал сенсационную победу над "Ливерпулем", ставшую для команды второй подряд в Премьер-лиге
Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции
12:43
Мировой футбол

Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции

Французский форвард отказывается форсировать восстановление ради клуба

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3