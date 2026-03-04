4 Марта 2026
В Газахе пройдет масштабное мероприятие в честь 5 Марта — Дня физической культуры и спорта

4 Марта 2026 16:43
В Газахе пройдет масштабное мероприятие в честь 5 Марта — Дня физической культуры и спорта

В городе Газах состоится спортивный парад и церемония открытия комплекса İdman Paytaxtı, приуроченные к празднованию Дня физической культуры и спорта. Мероприятие станет центральным событием спортивной недели в регионе и соберет любителей активного образа жизни со всего района.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, торжества пройдут 5 марта в 14:00. Организаторами выступают само министерство и Исполнительная власть Газахского района.

Отметим, что в церемонии открытия примут участие известные исполнители Мардан Казымов и Мурад Ариф, которые выступят перед зрителями с концертной программой. Ожидается, что праздник спорта привлечет большое количество болельщиков и станет ярким событием в культурной жизни Газахского района.

Напомним, что 5 Марта в Азербайджане ежегодно отмечается как День физической культуры и спорта. В этот день по всей стране проходят массовые спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодежи к регулярным занятиям физкультурой.

