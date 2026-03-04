4 Марта 2026
RU

Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании - ФОТО

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 14:43
10
Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн публично высмеял "Барселону" в социальных сетях после успешного завершения полуфинального противостояния в Кубке Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, публикация футболиста в X собрала более 200 000 лайков и 40 000 репостов в течение первых 2 часов, став самой обсуждаемой темой в испанском футбольном сегменте. Форвард разместил снимок, на котором он празднует успех на фоне лежащих на газоне игроков "сине-гранатовых", сопроводив его вопросом: "Эта фото очень жесткая?" (¿Esta foto va muy dura?).

Поводом для такой реакции послужил пост официального аккаунта "Барселоны", опубликованный ровно год назад. После победы над "матрасниками" в 2025 году каталонцы выложили фото расстроенного Гризманна, наблюдающего за ликованием соперников, с аналогичной подписью. Француз дождался реванша, чтобы вернуть оппонентам их собственную цитату в зеркальной ситуации.

Напомним, что по сумме двух встреч "Атлетико" прошел "Барселону" со счетом 4:3, несмотря на поражение в ответном матче (0:3). Мадридский клуб вышел в финал турнира 2026 года, где встретится с победителем пары "Реал Сосьедад" — "Атлетик" Бильбао.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона
13:58
Мировой футбол

"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона

Алехандро Бальде и Жюль Кунде выбыли из строя после медицинского обследования в расположении клуба
Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"
13:28
Мировой футбол

Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"

Роб Эдвардс прокомментировал сенсационную победу над "Ливерпулем", ставшую для команды второй подряд в Премьер-лиге
Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции
12:43
Мировой футбол

Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции

Французский форвард отказывается форсировать восстановление ради клуба
Судья Алияр Агаев не может вернуться на родину из-за войны в Иране
12:13
Мировой футбол

Судья Алияр Агаев не может вернуться на родину из-за войны в Иране

Азербайджанский арбитр, прибывший в Кувейт для обслуживания матчей, оказался заблокирован в стране
"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"
11:58
Мировой футбол

"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"

Футболисты "сливочных" утратили доверие к главному тренеру на фоне отставания от "Барселоны"
"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport
11:31
Мировой футбол

"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport - ФОТО

Победительница конкурса красоты подписала контракт с ведущим спортивным вещателем страны

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3