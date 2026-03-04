Антуан Гризманн потроллил "Барселону" в соцсетях после победы в Кубке Испании - ФОТО

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн публично высмеял "Барселону" в социальных сетях после успешного завершения полуфинального противостояния в Кубке Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, публикация футболиста в X собрала более 200 000 лайков и 40 000 репостов в течение первых 2 часов, став самой обсуждаемой темой в испанском футбольном сегменте. Форвард разместил снимок, на котором он празднует успех на фоне лежащих на газоне игроков "сине-гранатовых", сопроводив его вопросом: "Эта фото очень жесткая?" (¿Esta foto va muy dura?).

Поводом для такой реакции послужил пост официального аккаунта "Барселоны", опубликованный ровно год назад. После победы над "матрасниками" в 2025 году каталонцы выложили фото расстроенного Гризманна, наблюдающего за ликованием соперников, с аналогичной подписью. Француз дождался реванша, чтобы вернуть оппонентам их собственную цитату в зеркальной ситуации.

Напомним, что по сумме двух встреч "Атлетико" прошел "Барселону" со счетом 4:3, несмотря на поражение в ответном матче (0:3). Мадридский клуб вышел в финал турнира 2026 года, где встретится с победителем пары "Реал Сосьедад" — "Атлетик" Бильбао.