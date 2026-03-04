Судья Алияр Агаев не может вернуться на родину из-за войны в Иране

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев вынужден оставаться в Кувейте из-за резкого обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на подтверждение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), арбитр, делегированный для работы на матчах Кубка эмира Кувейта, не имеет возможности вылететь в Баку.

Причиной задержки стало закрытие воздушного пространства в регионе в целях безопасности после нанесения ракетных ударов со стороны США и Израиля по территории Ирана. В ответ на эскалацию конфликта международные авиаперевозчики были вынуждены приостановить все рейсы через зону боевых действий.

В результате возвращение Агаева на родину отложено на неопределенный срок, пока ситуация в небе не стабилизируется и не будут возобновлены гражданские перелеты. Федерация следит за развитием событий и находится в постоянном контакте с судьей, обеспечивая его безопасность до момента появления возможности для эвакуации.