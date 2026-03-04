4 Марта 2026
АФИША футбольных матчей на 4 марта

Сегодня на футбольных полях Европы и Азербайджана пройдет ряд матчей в национальных кубках и чемпионатах.

Как сообщает İdman.Biz, в Баку определится еще один полуфиналист Бизон Кубка Азербайджана, а в ведущих европейских лигах состоятся важные встречи.

Кубок Азербайджана (1/4 финала, ответный матч)
19:00 "Карабах" - "Шамахы"

Кубок Турции (групповой этап)
15:30 "Эрзурумспор" - "Кечиоренгюджю"
21:30 "Бешикташ" - "Ризеспор"
21:30 "Газиантеп" - "Фенербахче"
21:30 "Бейоглу Йени Чаршы" - "Коджаэлиспор"

АПЛ
23:30 "Астон Вилла" - "Челси"
23:30 "Брайтон" - "Арсенал"
23:30 "Фулхэм" - "Вест Хэм"
23:30 "Манчестер Сити" - "Ноттингем Форест"
00:15 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"

Кубок Испании (полуфинал, ответный матч)
23:59 "Реал Сосьедад" - "Атлетик"

Ла Лига
22:00 "Райо Вальекано" - "Реал Овьедо"

Кубок Италии (полуфинал, первый матч)
23:59 "Лацио" - "Аталанта"

Бундеслига
23:30 "Гамбург" - "Байер"

Кубок Франции (1/4 финала)
23:30 "Лорьян" - "Ницца"
23:59 "Марсель" - "Тулуза"

