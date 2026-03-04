"Ванкувер Уайткэпс" выплатит 347 тысяч долларов штрафа из-за Лионеля Месси

Клуб MLS "Ванкувер Уайткэпс" обязали выплатить компенсацию в размере 347 тысяч долларов (590 000 тысяч манатов) в результате удовлетворения коллективного иска болельщиков, поданного из-за отсутствия в составе соперника нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, это судебное решение стало первым случаем в истории лиги, когда клуб понес финансовую ответственность за маркетинговое использование образов игроков, не принимавших участия в матче. В ходе разбирательства было установлено, что "Ванкувер" намеренно строил рекламную кампанию вокруг приезда звездного аргентинца, хотя вероятность его выхода на поле была минимальной.

Суд признал правоту фанатов, которые обвинили клуб в недобросовестной рекламе. В маркетинговых материалах к игре 2024 года активно использовались фотографии не только Месси, но и его партнеров — Серхио Бускетса и Луиса Суареса. В итоге ни один из этих футболистов не был включен в заявку на матч и не прибыл в Ванкувер, что вызвало массовое недовольство зрителей, купивших билеты по завышенным ценам.

Особое внимание в деле привлек случай болельщика, который ради этой игры совершил перелет из Италии в Канаду. Несмотря на победу в суде, истцы не получат прямых денежных выплат — по условиям соглашения, вся сумма в 347 000 долларов будет направлена в благотворительные организации. Представители "Уайткэпс" заявили, что принимают решение суда и сосредоточатся на более прозрачном информировании аудитории о составах в будущем.

Напомним, что Лионель Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Его переход вызвал беспрецедентный рост стоимости билетов на гостевые матчи команды по всей Северной Америке. Ранее комиссар MLS Дон Гарбер отмечал, что лига работает над регламентом, который обяжет клубы заранее уведомлять болельщиков о возможных пропусках матчей ведущими игроками из-за ротации или травм.