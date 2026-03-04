4 Марта 2026
"Ливерпуль" установил антирекорд АПЛ

4 Марта 2026 09:15
"Ливерпуль" установил антирекорд АПЛ

"Ливерпуль" уступил "Вулверхэмптону" со счетом 1:2 в матче 29-го тура английской Премьер-лиги, при этом пропустили мерсисайдцы на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Автором гола в составе "волков" выступил Андре Триндаде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический портал Opta Sport, "Ливерпуль" потерпел пятое поражение в сезоне АПЛ из‑за гола после 90-й. Ни одна команда в истории лиги не сталкивалась с такими показателями в одном сезоне.

Ранее мерсисайдцы уступали в матчах АПЛ после 90-й минуты с "Манчестер Сити" (1:2) в 25-м туре, с "Борнмутом" (2:3) в 23-м туре, с "Челси" (1:2) в 7-м туре, с "Кристал Пэлас" (1:2) в 6-м туре.

После этой игры "Ливерпуль" с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Вулверхэмптон" с 16 очками остался на последнем, 20-м месте.

İdman.Biz
