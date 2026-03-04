4 Марта 2026
RU

Карло Анчелотти обратился к Родриго, выбывшему на 10 месяцев

4 Марта 2026 09:30
17
Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти публично поддержал форварда "селесао" Родриго, лишившегося шанса выступить на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает Idman.Biz, медицинский штаб бразильской сборной уже согласовал с врачами испанского клуба план мониторинга реабилитации футболиста, чтобы контролировать все этапы его восстановления. Итальянский специалист подчеркнул, что команда будет ждать возвращения игрока в строй вне зависимости от сроков лечения.

"Мы будем поддерживать тебя на каждом этапе твоего восстановления, пока ты не вернешься. Оставайся сильным, Родриго", — написал Анчелотти в своих социальных сетях.

Причиной обращения стала серьезная травма 25-летнего нападающего — разрыв крестообразной связки, полученный в матче за клуб. Из-за необходимости хирургического вмешательства и длительного периода реабилитации бразилец не успеет набрать форму к лету 2026 года, когда стартует мировое первенство.

Напомним, что Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии летом 2025 года. До этого он на протяжении 4 лет работал с Родриго в "Реале", где под его руководством форвард провел более 150 матчей и выиграл несколько титулов Лиги чемпионов.

