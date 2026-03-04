Карло Анчелотти обратился к Родриго, выбывшему на 10 месяцев

Главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти публично поддержал форварда "селесао" Родриго, лишившегося шанса выступить на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает Idman.Biz, медицинский штаб бразильской сборной уже согласовал с врачами испанского клуба план мониторинга реабилитации футболиста, чтобы контролировать все этапы его восстановления. Итальянский специалист подчеркнул, что команда будет ждать возвращения игрока в строй вне зависимости от сроков лечения.

"Мы будем поддерживать тебя на каждом этапе твоего восстановления, пока ты не вернешься. Оставайся сильным, Родриго", — написал Анчелотти в своих социальных сетях.

Причиной обращения стала серьезная травма 25-летнего нападающего — разрыв крестообразной связки, полученный в матче за клуб. Из-за необходимости хирургического вмешательства и длительного периода реабилитации бразилец не успеет набрать форму к лету 2026 года, когда стартует мировое первенство.

Напомним, что Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии летом 2025 года. До этого он на протяжении 4 лет работал с Родриго в "Реале", где под его руководством форвард провел более 150 матчей и выиграл несколько титулов Лиги чемпионов.