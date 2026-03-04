4 Марта 2026
RU

Кике Санчес Флорес возглавил "Алавес"

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 08:12
13
Кике Санчес Флорес возглавил "Алавес"

Испанский клуб "Алавес" объявил о расторжении контракта с главным тренером Эдуардо Коудетом по соглашению сторон. Как передает İdman.Biz, его пост занял Кике Санчес Флорес.

Договор с 61-летним специалистом, известным по работе с "Валенсией", "Атлетико" и "Хетафе", рассчитан до июня 2028 года. Последним местом работы Флореса была "Севилья", которую он покинул в июне 2024-го.

На данный момент "Алавес" занимает 16-е в турнирной таблице испанской Ла Лиги, заработав 27 очков после 26 туров. Команда набрала два очка в последних пяти матчах под руководством Эдуардо Коудета. В следующем туре "Алавес" сыграет с "Валенсией" 8 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Интер" заработает 23 миллиона евро, если сделает дубль в сезоне-2025/26
06:16
Мировой футбол

"Интер" заработает 23 миллиона евро, если сделает дубль в сезоне-2025/26

Благодаря чемпионству, которое уже практически гарантировал себе "Интер", миланский клуб получит 16 миллионов евро
"МЮ" интересен Малик Тшау
04:50
Мировой футбол

"МЮ" интересен Малик Тшау

"Ньюкасл" оценивает защитника в € 75-80 млн
Арбелоа провел кризисное совещание с капитанами "Реала" - СМИ
03:42
Мировой футбол

Арбелоа провел кризисное совещание с капитанами "Реала" - СМИ

2 марта команда Арбелоа проиграла "Хетафе"
"Комо" и "Интер" не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
02:16
Мировой футбол

"Комо" и "Интер" не забили голов в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

Игра прошла на стадионе "Джузеппе Синигалья" в Комо
"Барселона" по сумме двух встреч проиграла "Атлетико" в Кубке Испании - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Барселона" по сумме двух встреч проиграла "Атлетико" в Кубке Испании - ВИДЕО

В финале "матрасники" встретятся с победителем пары "Атлетик" — "Реал Сосьедад"
Бывший защитник "Ньюкасла" Янмат рассказал о борьбе с наркозависимостью
01:50
Мировой футбол

Бывший защитник "Ньюкасла" Янмат рассказал о борьбе с наркозависимостью

Наркотики все разрушают

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3