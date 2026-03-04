"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport - ФОТО

Обладательница титула "Мисс Польша - 2022" Александра Клепачка официально начала карьеру футбольного комментатора в польской Экстраклассе.

Как сообщает İdman.Biz, Александра дебютирует в эфире Canal+ Sport в рамках аналитической студии, где будет отвечать за разбор игровых моментов и подготовку экспертных оценок. Телеканал уже подтвердил, что модель станет постоянным участником экспертных панелей на центральных матчах чемпионата.

В обязанности Клепачки входит проведение аналитических разборов и предоставление экспертных мнений для телезрителей во время трансляций. Работа в спортивной журналистике знаменует собой новый этап в медийной карьере Александры, решившей сменить сферу деятельности после успеха на подиуме.

Ранее Александра Клепачка представляла свою страну на крупнейших международных конкурсах, таких как "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл".

Ее переход в команду Canal+ Sport совпал с реализацией новой маркетинговой стратегии канала, который владеет правами на показ матчей чемпионата Польши и стремится расширить охват аудитории за счет привлечения известных медийных лиц.