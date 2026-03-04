4 Марта 2026
RU

"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport - ФОТО

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 11:31
12
"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport

Обладательница титула "Мисс Польша - 2022" Александра Клепачка официально начала карьеру футбольного комментатора в польской Экстраклассе.

Как сообщает İdman.Biz, Александра дебютирует в эфире Canal+ Sport в рамках аналитической студии, где будет отвечать за разбор игровых моментов и подготовку экспертных оценок. Телеканал уже подтвердил, что модель станет постоянным участником экспертных панелей на центральных матчах чемпионата.

В обязанности Клепачки входит проведение аналитических разборов и предоставление экспертных мнений для телезрителей во время трансляций. Работа в спортивной журналистике знаменует собой новый этап в медийной карьере Александры, решившей сменить сферу деятельности после успеха на подиуме.

Ранее Александра Клепачка представляла свою страну на крупнейших международных конкурсах, таких как "Мисс Вселенная" и "Мисс Интернешнл".

Ее переход в команду Canal+ Sport совпал с реализацией новой маркетинговой стратегии канала, который владеет правами на показ матчей чемпионата Польши и стремится расширить охват аудитории за счет привлечения известных медийных лиц.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"
11:58
Мировой футбол

"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"

Футболисты "сливочных" утратили доверие к главному тренеру на фоне отставания от "Барселоны"
Ханси Флик: "Мы могли забивать пять голов и заслуживали финала"
11:16
Мировой футбол

Ханси Флик: "Мы могли забивать пять голов и заслуживали финала"

Главный тренер "Барселоны" прокомментировал вылет от "Атлетико"

АФИША футбольных матчей на 4 марта
10:43
Мировой футбол

АФИША футбольных матчей на 4 марта

В Азербайджане определится еще один полуфиналист Кубка страны

"Ванкувер Уайткэпс" выплатит 347 тысяч долларов штрафа из-за Лионеля Месси
10:28
Мировой футбол

"Ванкувер Уайткэпс" выплатит 347 тысяч долларов штрафа из-за Лионеля Месси

Канадский клуб MLS проиграл коллективный иск болельщиков
Карло Анчелотти обратился к Родриго, выбывшему на 10 месяцев
09:30
Мировой футбол

Карло Анчелотти обратился к Родриго, выбывшему на 10 месяцев

Главный тренер сборной Бразилии выступил с обращением к нападающему "Реала"
"Ливерпуль" установил антирекорд АПЛ
09:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" установил антирекорд АПЛ

"Ливерпуль" с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3