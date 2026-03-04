"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"

В мадридском "Реале" усилились разговоры о возможных изменениях в тренерском штабе после поражения от "Хетафе" (0:1) в матче чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, руководство клуба не видит быстрого решения игровых проблем команды и уже начало предварительные консультации с потенциальными кандидатами на роль антикризисного тренера.

По информации источников, внутри команды растет недовольство работой нынешнего наставника Альваро Арбелоа. В частности, игроки выражают сомнения по поводу тактических решений и гибкости в управлении матчами.

Поражение также осложнило положение мадридского клуба в турнирной таблице. После последнего тура "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.

Отметим, что Альваро Арбелоа возглавил "Реал" в 2025 году. В ближайшие дни команда проведет два важных матча — 6 марта против "Сельты" в Ла Лиге и 11 марта игру 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити". Результаты этих встреч могут повлиять на дальнейшую судьбу главного тренера.