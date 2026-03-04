Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"

Роб Эдвардс поделился эмоциями после домашней победы над действующим чемпионом Англии "Ливерпулем" (2:1). Решающий гол был забит на 4-й добавленной минуте матча.

Как сообщает İdman.Biz, эта победа стала для "волков" первой серией из двух выигрышей подряд в текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) после недавнего триумфа в матче с "Астон Виллой" (2:0). Несмотря на успех, клуб остается на последней строчке турнирной таблицы АПЛ, отставая от спасительной зоны на 11 очков за 8 туров до финиша.

"Это потрясающее чувство. Мы уже забыли, как это — побеждать, но сейчас игроки продолжают бороться вопреки всему. Это не очень полезно для моего сердца, но я определенно мог бы к этому привыкнуть. В начале игры мы показали отличные моменты при владении мячом. Мы знали, что во втором тайме давление на соперника возрастет, начнут появляться свободные зоны, и именно так все и произошло. Мы должны наслаждаться такими моментами", - заявил Эдвардс на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что счет в матче на 78-й минуте открыл Родриго Гомеш после передачи Толу Арокадаре. На 83-й минуте Мохамед Салах сравнял счет, прервав свою 10-матчевую безголевую серию, однако в компенсированное время бразильский полузащитник Андре дальним ударом с рикошетом принес хозяевам три очка. Наставник "Ливерпуля" Арне Слот назвал результат "позорным", отметив, что его команда проиграла трижды за последние 22 матча, и все три раза — из-за голов в добавленное время.

Уже в эту пятницу, 6 марта, команды вновь встретятся на стадионе "Молинью", но уже в рамках пятого раунда Кубка Англии. Для подопечных Роба Эдвардса этот турнир остается шансом спасти сезон на фоне крайне тяжелой ситуации в чемпионате.