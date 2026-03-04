"Барселона" лишилась двух ключевых защитников перед решающим отрезком сезона

Футбольный клуб "Барселона" столкнулся с серьезным кадровым кризисом в оборонительной линии после диагностирования травм у Алехандро Бальде и Жюля Кунде.

Как сообщает İdman.Biz, тренерский штаб "сине-гранатовых" уже экстренно вызвал двух игроков из молодежной команды "Барселона Атлетик" для участия в ближайших тренировках основной группы. У 20-летнего Бальде выявлен разрыв сухожилия в области бедра, что, по предварительным прогнозам, потребует хирургического вмешательства и длительного периода реабилитации.

"Медицинские тесты подтвердили серьезность повреждения Алехандро. Игрок испытывает сильные боли, и его возвращение на поле в текущем сезоне находится под вопросом", — сообщили источники в каталонском клубе.

Ситуация осложняется аналогичной проблемой у Жюля Кунде, у которого также зафиксированы боли в тазобедренной области. Однако медицинский штаб отмечает, что повреждение француза носит менее тяжелый характер по сравнению с травмой Бальде. Окончательные сроки восстановления обоих защитников будут определены после завершения углубленного обследования и мониторинга динамики заживления тканей.

Напомним, что Бальде в текущем сезоне являлся безальтернативным игроком на левом фланге обороны, в то время как Кунде закрывал позицию правого латераля и центрального защитника. Потеря двух ключевых исполнителей защиты создает значительные трудности для Ханси Флика в преддверии ответственных матчей Ла Лиги и Лиги чемпионов.