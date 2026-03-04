4 Марта 2026
RU

Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 12:43
20
Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции

В мадридском "Реале" разгорается скрытый конфликт вокруг состояния нападающего Килиана Мбаппе, получившего растяжение связок левого колена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на европейские СМИ, официальное медицинское заключение клуба гласит: "После обследований, проведенных французскими специалистами под наблюдением медицинской службы "Реала", подтвержден диагноз — растяжение связок левого колена. Игрок проходит консервативное лечение".

Однако за сухими формулировками скрывается серьезное разногласие в оценках сроков восстановления. Руководство "сливочных" рассчитывает, что звезда вернется на поле примерно через две недели, чтобы принять участие в решающем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" 17 марта. Клуб надеется, что консервативное лечение позволит избежать операции и быстро вернуть лидера атаки в строй.

В то же время окружение футболиста и представители сборной Франции бьют тревогу, считая позицию клуба чрезмерно рискованной. По данным источников, близких к игроку, состояние задней крестообразной связки находится "на критическом уровне", и любая спешка может привести к тяжелым последствиям, вплоть до пропуска чемпионата мира. Во Франции уже говорят о "беспрецедентной" боли в колене нападающего и опасаются, что он прибудет на турнир не полностью восстановленным.

Для Мбаппе приоритетом является именно глобальный форум, до старта которого остается около 100 дней. В лагере игрока подчеркивают, что он не намерен рисковать здоровьем ради клубных амбиций, так как "ему не хватает ни одного из этих 100 дней до чемпионата мира". Эта позиция прямо противоречит планам "Реала", который находится в критической фазе борьбы за еврокубковый титул.

Ситуация усугубляется тем, что, по некоторым данным, Мбаппе играл с дискомфортом в колене уже последние шесть недель, пропустив несколько матчей. Теперь Франция оказалась в роли стороны, заинтересованной в максимальной консервации здоровья своего капитана, в то время как "Реал" вынужден балансировать между текущими результатами и риском потерять свою главную звезду на долгие месяцы. Развязка этого противостояния интересов определит не только судьбу "Реала" в Лиге чемпионов, но и шансы Франции на победу в ближайшем мундиале.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"
13:28
Мировой футбол

Главный тренер "Вулверхэмптона": "Мы уже забыли, как это - побеждать"

Роб Эдвардс прокомментировал сенсационную победу над "Ливерпулем", ставшую для команды второй подряд в Премьер-лиге
Судья Алияр Агаев не может вернуться на родину из-за войны в Иране
12:13
Мировой футбол

Судья Алияр Агаев не может вернуться на родину из-за войны в Иране

Азербайджанский арбитр, прибывший в Кувейт для обслуживания матчей, оказался заблокирован в стране
"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"
11:58
Мировой футбол

"Реал Мадрид" может уволить Альваро Арбелоа после поражения от "Хетафе"

Футболисты "сливочных" утратили доверие к главному тренеру на фоне отставания от "Барселоны"
"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport
11:31
Мировой футбол

"Мисс Польша - 2022" стала футбольным комментатором Canal+ Sport - ФОТО

Победительница конкурса красоты подписала контракт с ведущим спортивным вещателем страны
Ханси Флик: "Мы могли забивать пять голов и заслуживали финала"
11:16
Мировой футбол

Ханси Флик: "Мы могли забивать пять голов и заслуживали финала"

Главный тренер "Барселоны" прокомментировал вылет от "Атлетико"

АФИША футбольных матчей на 4 марта
10:43
Мировой футбол

АФИША футбольных матчей на 4 марта

В Азербайджане определится еще один полуфиналист Кубка страны

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3