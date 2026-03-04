Травма Килиана Мбаппе расколола интересы "Реала" и сборной Франции

В мадридском "Реале" разгорается скрытый конфликт вокруг состояния нападающего Килиана Мбаппе, получившего растяжение связок левого колена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на европейские СМИ, официальное медицинское заключение клуба гласит: "После обследований, проведенных французскими специалистами под наблюдением медицинской службы "Реала", подтвержден диагноз — растяжение связок левого колена. Игрок проходит консервативное лечение".

Однако за сухими формулировками скрывается серьезное разногласие в оценках сроков восстановления. Руководство "сливочных" рассчитывает, что звезда вернется на поле примерно через две недели, чтобы принять участие в решающем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" 17 марта. Клуб надеется, что консервативное лечение позволит избежать операции и быстро вернуть лидера атаки в строй.

В то же время окружение футболиста и представители сборной Франции бьют тревогу, считая позицию клуба чрезмерно рискованной. По данным источников, близких к игроку, состояние задней крестообразной связки находится "на критическом уровне", и любая спешка может привести к тяжелым последствиям, вплоть до пропуска чемпионата мира. Во Франции уже говорят о "беспрецедентной" боли в колене нападающего и опасаются, что он прибудет на турнир не полностью восстановленным.

Для Мбаппе приоритетом является именно глобальный форум, до старта которого остается около 100 дней. В лагере игрока подчеркивают, что он не намерен рисковать здоровьем ради клубных амбиций, так как "ему не хватает ни одного из этих 100 дней до чемпионата мира". Эта позиция прямо противоречит планам "Реала", который находится в критической фазе борьбы за еврокубковый титул.

Ситуация усугубляется тем, что, по некоторым данным, Мбаппе играл с дискомфортом в колене уже последние шесть недель, пропустив несколько матчей. Теперь Франция оказалась в роли стороны, заинтересованной в максимальной консервации здоровья своего капитана, в то время как "Реал" вынужден балансировать между текущими результатами и риском потерять свою главную звезду на долгие месяцы. Развязка этого противостояния интересов определит не только судьбу "Реала" в Лиге чемпионов, но и шансы Франции на победу в ближайшем мундиале.