Ханси Флик: "Мы могли забивать пять голов и заслуживали финала"

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выразил смешанные чувства после ответного полуфинального матча Кубка Испании против мадридского "Атлетико", завершившегося со счетом 3:0 в пользу каталонцев, сообщает İdman.Biz.

Немецкий специалист подчеркнул, что качество игры в ответном поединке стало ответом на критику после провала в Мадриде.

"Сегодня наша команда продемонстрировала храбрость. Я доволен увиденным, горжусь игроками, но, конечно, мы разочарованы вылетом из турнира. Мы отдали все силы и могли забить четыре-пять голов. Нужно идти дальше, шаг за шагом. Впереди нас ждут важные матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов. Сейчас нужно восстановиться. Мы понимали сложность задачи после поражения в первом матче, но вера в успех жила до последней минуты. Это футбол — иногда тотального доминирования на протяжении 90 минут недостаточно для исправления прошлых ошибок", — заявил Флик на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что разгромная победа "Барселоны" на домашнем стадионе не позволила клубу пробиться в финал из-за результата первой игры, в которой "матрасники" выиграли со счетом 4:0. "Сине-гранатовые" нанесли 22 удара по воротам соперника и владели мячом 68% игрового времени, однако этого не хватило для ликвидации дефицита после первой встречи. Команда Диего Симеоне едва не растеряла преимущество в четыре мяча, но сумела выстоять под давлением в концовке встречи и выиграть противостояние по сумме двух матчей (4:3).

В среду, 4 марта, состоится второй полуфинальный поединок между "Реал Сосьедадом" и "Атлетиком" Бильбао, где определится соперник мадридского клуба по финалу. Для "Барселоны" приоритетными целями на остаток сезона 2025/2026 остаются борьба за лидерство в чемпионате Испании и выступление в плей-офф Лиги чемпионов.