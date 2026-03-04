Adidas представил "цветочные" бутсы для Ламина Ямаля - ФОТО

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль получил новые именные бутсы от компании Adidas, приуроченные к каталонскому празднику Сан-Жорди.

Как сообщает İdman.Biz, маркетинговый штаб бренда уже запустил масштабную рекламную кампанию под названием Heartbreaker (Сердцеед), в рамках которой 18-летний футболист принял участие в тематической фотосессии. Дизайн новой модели выполнен на белой основе с нанесением детализированного узора из красных роз, которые являются главным символом Дня Святого Георгия в Каталонии.

Выбор стилистики обусловлен традициями праздника Сан-Жорди, отмечаемого 23 апреля, когда в Барселоне принято дарить розы в знак любви. Дизайнеры объединили культурное наследие региона с имиджем молодого игрока, который считается главной медийной фигурой клуба. Технические характеристики модели адаптированы под скоростной дриблинг форварда, обеспечивая максимальное сцепление с газоном.

Ламин Ямаль продолжает оставаться одним из ключевых амбассадоров немецкого бренда среди игроков нового поколения. Ожидается, что футболист дебютирует в "цветочной" новинке в ближайших матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Ранее Adidas уже выпускал персональные модели для игрока, однако серия "Heartbreaker" стала первой, полностью посвященной локальным традициям Каталонии.