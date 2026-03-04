4 Марта 2026
"Реал" вновь нацелился на Аллегри

4 Марта 2026 19:59
Мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, испанский гранд может предпринять третью попытку подписать итальянского специалиста уже этим летом. Ранее мадридцы были близки к приглашению Аллегри в 2019 и 2021 годах.

По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес высоко оценивает опыт тренера и считает его подходящей кандидатурой для руководства командой. В настоящее время Аллегри возглавляет "Милан", с которым у него действует контракт до июня 2027 года.

Сам специалист, как отмечается, доволен своей работой в итальянском клубе. Он неоднократно подчеркивал, что чувствует себя комфортно в команде, а также любит город и атмосферу вокруг клуба.

Напомним, что сейчас "Реал" тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил мадридцев 12 января, сменив на этом посту Хаби Алонсо.

İdman.Biz
