4 Марта 2026
RU

"Барселона" потеряла двух защитников из-за травм в матче с "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2026 21:10
11
"Барселона" потеряла двух защитников из-за травм в матче с "Атлетико"

Футбольный клуб "Барселона" лишилась обоих фланговых защитников после ответного матча полуфинала Кубка Испании против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальную страницу каталонского клуба в социальной сети X, травмы получили Жюль Кунде и Алекс Бальде.

Кунде получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Сроки его возвращения на поле пока не сообщаются. Бальде также травмировал сухожилие левой ноги и, по предварительным данным, сможет вернуться к игре примерно через четыре недели.

Отметим, что ответная встреча завершилась уверенной победой "Барселоны" со счетом 3:0. Однако по сумме двух матчей каталонцы не смогли выйти в финал, так как уступили "Атлетико" в первой игре со счетом 0:4.

В финале турнира мадридский клуб встретится с победителем пары "Реал Сосьедад" – "Атлетик" Бильбао.

İdman.Biz
