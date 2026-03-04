Топ-клубы Европы предлагают расширить заявки в Лиге чемпионов

Ведущие футбольные клубы Европы выступили с инициативой увеличить размер заявки команд в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, соответствующее предложение было озвучено на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям.

По мнению представителей ряда клубов, расширение заявки до 28 футболистов позволит снизить нагрузку на игроков в условиях плотного календаря, уменьшить количество травм и повысить уровень конкуренции в матчах.

В то же время некоторые из 16 клубов, входящих в совет, выступили против подобной идеи. Они считают, что увеличение числа игроков в заявке может привести к усилению оттока талантливых футболистов в топ-клубы и негативно повлиять на конкурентоспособность европейского футбола, а также на доходы лиг за пределами топ-5.

По итогам обсуждения окончательное решение принято не было, однако дискуссия о возможной реформе может продолжиться. В настоящее время клубы могут заявлять на матчи Лиги чемпионов не более 25 футболистов.