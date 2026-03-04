5 Марта 2026
"Ливерпуль" может потерять 120 млн фунтов без Лиги чемпионов

4 Марта 2026 23:59
"Ливерпуль" может потерять 120 млн фунтов без Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может недосчитаться около 120 миллионов фунтов стерлингов, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, непопадание в главный клубный турнир Европы может существенно сократить доходы мерсисайдского клуба.

При этом отмечается, что финансовое положение "Ливерпуля" остается стабильным, несмотря на значительные расходы, понесенные в ходе прошлогоднего летнего трансферного окна.

На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 48 очков.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Ливерпуль" занял третье место по итогам общего этапа и в 1/8 финала турнира встретится с "Галатасараем".

