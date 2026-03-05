Луис Энрике может вернуться в "Барселону" и привести с собой игрока "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике может во второй раз возглавить "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, испанский специалист не исключает возможности возвращения в каталонский клуб в 2027 году. Отмечается, что он уже дал понять руководству "сине-гранатовых", что в случае назначения сможет убедить вингера "ПСЖ" Брэдли Баркола перейти в "Барселону".

Напомним, Луис Энрике уже работал главным тренером каталонского клуба с 2014 по 2017 год. Под его руководством "Барселона" дважды выиграла чемпионат Испании, три раза завоевала Кубок Испании, а также по одному разу стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Суперкубка Испании и клубного чемпионата мира.

Кроме того, Энрике выступал за "Барселону" в качестве игрока с 1996 по 2004 год.