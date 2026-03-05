"Челси" разгромил "Астон Виллу", "Арсенал" победил "Брайтон", а "Ман Сити" потерял очки - ВИДЕО

В английской Премьер-лиге состоялись несколько матчей 29-го тура, которые заметно повлияли на положение команд в верхней части таблицы.

Как сообщает İdman.Biz, центральным событием игрового дня стала уверенная победа "Челси" над "Астон Виллой" на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме - 4:1. Уже на второй минуте Дуглас Луис вывел хозяев вперед, однако затем инициативу полностью перехватили лондонцы. Жоао Педро сравнял счет на 35-й минуте, а в компенсированное время первого тайма оформил дубль. Во втором тайме Коул Палмер увеличил преимущество гостей, а Педро на 64-й минуте оформил хет-трик. Благодаря этой победе "Челси" набрал 48 очков и сократил отставание от четвертой "Астон Виллы" до трех баллов.

Лидер чемпионата "Арсенал" на выезде минимально обыграл "Брайтон" - 1:0. Единственный гол в матче на 9-й минуте забил Букайо Сака после передачи Юрриена Тимбера. Лондонцы набрали 67 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на семь очков, у которого при этом остается матч в запасе.

Сам "Манчестер Сити" в этом туре потерял очки, сыграв вничью с "Ноттингем Форест" - 2:2. Счет на 31-й минуте открыл Антуан Семеньо, однако после перерыва Морган Гиббс-Уайт восстановил равновесие. Родри вновь вывел "горожан" вперед на 62-й минуте, но на 76-й Эллиот Андерсон установил окончательный счет встречи.

Еще в одном матче тура "Вест Хэм" на выезде обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0. Победный гол на 65-й минуте забил Крисенсио Саммервилл после передачи Джаррода Боуэна. Несмотря на победу, "молотобойцы" пока остаются в зоне вылета по дополнительным показателям.