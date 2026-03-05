"Байер" минимально обыграл "Гамбург" в матче Бундеслиги

В отложенном матче 17-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "Гамбург" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, гости выглядели острее на протяжении всей встречи и сумели реализовать один из своих моментов во втором тайме.

В первом тайме "Байер" был близок к голу на 13-й минуте, когда после передачи Алеша Гарсии Мартен Террье пробил в перекладину. После перерыва леверкузенцы продолжили давление, однако Кристиан Кофане сначала не сумел попасть в створ ударом через себя.

Победный гол был забит на 73-й минуте. Ибрахим Маза отдал передачу под удар Кристиану Кофане, который с лета отправил мяч в сетку ворот "Гамбурга".

В концовке встречи команды обменялись моментами: Алехандро Гримальдо мог увеличить преимущество "Байера", но вратарь спас хозяев, а Лука Вушкович после удара из штрафной дважды был близок к голу, однако сначала голкипер выручил, а затем мяч попал в перекладину.

Благодаря этой победе "Байер" укрепился на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги, тогда как "Гамбург" занимает 11-ю позицию.