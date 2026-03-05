5 Марта 2026
RU

"Бешикташ" и "Фенербахче" вышли в плей-офф Кубка Турции

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 01:16
13
"Бешикташ" и "Фенербахче" вышли в плей-офф Кубка Турции

В Кубке Турции по футболу завершились матчи группового этапа в группе C.

Как сообщает İdman.Biz, лидером группы стал "Бешикташ", который в заключительном туре обыграл "Ризеспор" со счетом 4:1 и набрал 10 очков. Второе место занял "Фенербахче", разгромивший "Газиантеп" - 4:0.

Третью позицию в группе занял "Эрзурумспор", одержавший победу над "Кечиоренгюджю" со счетом 4:2.

После завершения группового этапа турнирная таблица выглядит следующим образом: "Бешикташ" - 10 очков, "Фенербахче" - 9, "Эрзурумспор" и "Газиантеп" - по 6, "Коджаелиспор", "Ризеспор" и "Бейоглу Йени Чарши" - по 4, "Кечиоренгюджю" - 3.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ницца" вышла в полуфинал Кубка Франции после серии пенальти
02:01
Мировой футбол

"Ницца" вышла в полуфинал Кубка Франции после серии пенальти

В матче с "Лорьяном" команды не нанесли ни одного удара в створ за 90 минут
Кубок Италии: "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом полуфинале
01:57
Мировой футбол

Кубок Италии: "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом полуфинале

Команды обменялись голами в концовке матча в Риме
"Челси" разгромил "Астон Виллу", "Арсенал" победил "Брайтон", а "Ман Сити" потерял очки - ВИДЕО
01:46
Мировой футбол

"Челси" разгромил "Астон Виллу", "Арсенал" победил "Брайтон", а "Ман Сити" потерял очки - ВИДЕО

Сразу несколько матчей 29-го тура английской Премьер-лиги завершились поздно вечером

"Байер" минимально обыграл "Гамбург" в матче Бундеслиги
01:40
Мировой футбол

"Байер" минимально обыграл "Гамбург" в матче Бундеслиги

Единственный гол Кофане принес победу леверкузенцам

Луис Энрике может вернуться в "Барселону" и привести с собой игрока "ПСЖ"
01:02
Мировой футбол

Луис Энрике может вернуться в "Барселону" и привести с собой игрока "ПСЖ"

Испанский тренер рассматривает вариант возвращения на "Камп Ноу" в 2027 году

Звезда "Барселоны" снялась в рекламе нижнего белья - ФОТО
00:24
Мировой футбол

Звезда "Барселоны" снялась в рекламе нижнего белья - ФОТО

Рафинья принял участие в фотосессии известного бренда нижнего белья

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"