"Бешикташ" и "Фенербахче" вышли в плей-офф Кубка Турции

В Кубке Турции по футболу завершились матчи группового этапа в группе C.

Как сообщает İdman.Biz, лидером группы стал "Бешикташ", который в заключительном туре обыграл "Ризеспор" со счетом 4:1 и набрал 10 очков. Второе место занял "Фенербахче", разгромивший "Газиантеп" - 4:0.

Третью позицию в группе занял "Эрзурумспор", одержавший победу над "Кечиоренгюджю" со счетом 4:2.

После завершения группового этапа турнирная таблица выглядит следующим образом: "Бешикташ" - 10 очков, "Фенербахче" - 9, "Эрзурумспор" и "Газиантеп" - по 6, "Коджаелиспор", "Ризеспор" и "Бейоглу Йени Чарши" - по 4, "Кечиоренгюджю" - 3.