"Ницца" вышла в полуфинал Кубка Франции после серии пенальти

В четвертьфинале Кубка Франции "Ницца" обыграла "Лорьян" в серии пенальти и вышла в следующую стадию турнира.

Как сообщает İdman.Biz, основное время встречи завершилось безголевой ничьей - 0:0. При этом команды за 90 минут так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

Ситуацию для хозяев осложнило удаление Пабло Пажиса на 44-й минуте, после которого "Лорьян" был вынужден доигрывать матч в меньшинстве.

Победитель противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Ниццы", выигравшие со счетом 6:5.