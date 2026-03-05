"Ливерпуль" сыграет с "Рексемом" в США

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" проведет товарищеский матч с "Рексемом" в рамках предсезонного летнего тура по США.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, встреча может состояться на домашнем стадионе бейсбольной команды "Нью-Йорк Янкис".

Кроме того, в рамках американского турне мерсисайдский клуб планирует сыграть с "Лидс Юнайтед" и "Сандерлендом".

Отметим, что "Рексем" принадлежит голливудскому актеру Райану Рейнольдсу. Уже 7 марта валлийская команда сыграет в 1/8 финала Кубка Англии против "Челси".

На данный момент после 35 туров Чемпионшипа "Рексем" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. "Ливерпуль" идет пятым в английской Премьер-лиге с 48 баллами после 29 матчей.