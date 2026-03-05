Английские клубы готовы предложить за хавбека "Ювентуса" 75 млн евро

Полузащитник футбольного клуба "Ювентуса" Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato, интерес к французскому футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

По информации источника, английские топ-клубы готовы заплатить за 24-летнего хавбека около 75 миллионов евро.

Тюрам перешел в "Ювентус" из "Ниццы" в 2024 году за 20 миллионов евро. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.