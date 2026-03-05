5 Марта 2026
RU

"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Ювентуса"

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 05:12
4
"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, интерес к итальянскому хавбеку проявляет "Барселона".

По информации источника, туринский клуб намерен продлить контракт с футболистом до 30 июня 2030 года. Действующее соглашение Локателли рассчитано до лета 2028 года.

Сообщается, что кроме каталонцев на игрока претендуют также "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай".

Мануэль Локателли перешел в "Ювентус" из "Сассуоло" в 2023 году за 36 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел за туринский клуб 36 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Английские клубы готовы предложить за хавбека "Ювентуса" 75 млн евро
04:08
Мировой футбол

Английские клубы готовы предложить за хавбека "Ювентуса" 75 млн евро

Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Англии
"Ливерпуль" сыграет с "Рексемом" в США
03:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" сыграет с "Рексемом" в США

Матч может пройти на стадионе "Нью-Йорк Янкис"

Безумный вечер в АПЛ: разгром "Челси", победа "Арсенала" и осечка "Ман Сити" - ВИДЕО
02:24
Мировой футбол

Безумный вечер в АПЛ: разгром "Челси", победа "Арсенала" и осечка "Ман Сити" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В английской Премьер-лиге состоялись очередные матчи 29-го тура
"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании
02:11
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании

Гол Оярсабаля с пенальти решил судьбу ответного полуфинала

"Ницца" вышла в полуфинал Кубка Франции после серии пенальти
02:01
Мировой футбол

"Ницца" вышла в полуфинал Кубка Франции после серии пенальти

В матче с "Лорьяном" команды не нанесли ни одного удара в створ за 90 минут
Кубок Италии: "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом полуфинале
01:57
Мировой футбол

Кубок Италии: "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом полуфинале

Команды обменялись голами в концовке матча в Риме

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран