"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, интерес к итальянскому хавбеку проявляет "Барселона".

По информации источника, туринский клуб намерен продлить контракт с футболистом до 30 июня 2030 года. Действующее соглашение Локателли рассчитано до лета 2028 года.

Сообщается, что кроме каталонцев на игрока претендуют также "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай".

Мануэль Локателли перешел в "Ювентус" из "Сассуоло" в 2023 году за 36 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел за туринский клуб 36 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.