"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании

Футбольный клуб "Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2025/2026, обыграв в ответном полуфинальном матче "Атлетик" из Бильбао.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте. Нападающий "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль точно реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Напомним, что в первой встрече, которая состоялась 11 февраля в Бильбао, клуб из Сан-Себастьяна также оказался сильнее - 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей "Реал Сосьедад" выиграл противостояние со счетом 2:0 и вышел в финал турнира.

В решающем матче Кубка Испании команда встретится с мадридским "Атлетико". Отметим, что действующим обладателем трофея является "Барселона", которая в финале 2025 года обыграла "Реал" со счетом 3:2 в дополнительное время.