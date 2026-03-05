Кубок Италии: "Лацио" и "Аталанта" сыграли вничью в первом полуфинале

Первый матч полуфинала Кубка Италии между "Лацио" и "Аталантой" завершился результативной ничьей - 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Счет в игре был открыт на 47-й минуте, когда полузащитник "Лацио" Фисайо Деле-Баширу отправил мяч в сетку ворот соперника.

Однако уже через четыре минуты хавбек "Аталанты" Марио Пашалич восстановил равновесие. В концовке матча команды устроили настоящую развязку: на 87-й минуте Булайе Диа вновь вывел римлян вперед, но на 90-й минуте полузащитник бергамасков Юнус Муса сравнял счет - 2:2.

Отметим, что на восьмой минуте гол нападающего "Аталанты" Николы Крстовича был отменен после вмешательства VAR из-за положения вне игры.

Ответная встреча состоится в Бергамо 22 апреля. В другом полуфинале турнира встречаются "Комо" и "Интер", где после первого матча зафиксирована ничья - 0:0.